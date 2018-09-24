Mercedes-Benz покаже новий B-Class у Парижі

Mercedes-Benz представить нове покоління компактвена B-Class на автосалоні в Парижі.

Новинка доповнить інші прем'єри, серед яких Mercedes-Benz A35, Mercedes-Benz GLE і електромобіль Mercedes-Benz EQC.

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Mercedes-Benz офіційно назвав список прем'єр, які відбудуться на автосалоні в Парижі – серед них уже розсекречені A35, EQC і GLE, а також абсолютна новинка.

Mercedes-Benz покаже новий B-Class / motor1

Цією новинкою стане наступне покоління компактвена Mercedes-Benz B-Class. Модель, як і попередник, швидше за все буде побудована на платформі хетчбека A-Class і виявиться уніфікована з ним як по лінійці моторів, так і по оснащенню.

Mercedes-Benz покаже новий B-Class / motor1

Також заявлено, що B-Class отримає деякі системи активної безпеки від седана S-Class, але ніяких подробиць про це поки немає.

Mercedes-Benz покаже новий B-Class / motor1

Очікується, що інформацію про нову модель марка розсекретить ще до 2 жовтня, коли відкриється автосалон.

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