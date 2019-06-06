Ford навчив автомобілі "спілкуватися" з гаджетами пішоходів

На щорічній зустрічі представників Американської громадської організації інтелектуального транспорту компанія Ford продемонструвала інноваційні розробки в області "спілкування" автомобілів з інфраструктурою й іншими учасниками руху.

Її фахівці створили пристрій, який може об'єднувати сигнали з різних джерел та інтерпретувати наміри пішоходів і велосипедистів.

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Пристрій – комунікаційний блок, що підтримує стандарт зв'язку C-V2X. Він дозволить сумісним з технологією автомобілям отримувати інформацію з різних джерел: смартфонів, наручних пристроїв, передавачів на велосипедах або самокатах, а також світлофорів. Наприклад, смартфон через Bluetooth може відправити повідомлення автомобілю, що наближається про намір пішохода або велосипедиста перетнути дорогу.

Друга розробка – система комунікації для безпілотників, що працює на базі технології блокчейн. На складних перехрестях, коли їх перетинають і автономні, і звичайні автомобілі, вона буде визначати, хто поїде першим. Все відбувається автоматично та за долі секунди.

Влітку минулого року об'єднання 5G Automotive Association за підтримки BMW Group, Ford і PSA провели першу демонстрацію роботи технологія C-V2X. У рамках показових заїздів була показана робота електронного стоп-сигналу, функції попередження про можливість зіткнення на перехресті, при повороті, повідомлень про автомобілі, які повільно рухаються або й зовсім зупинилися, а також функції попередження про пішоходів.

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