Mercedes-Benz показав найбезпечніше авто

Mercedes-Benz представила новий концепт, створений в рамках проекту з розробки абсолютно безпечного автомобіля ESF (Experimental Safety Vehicle). Він побудований на базі кросовера GLE.

Для створення прототипу Mercedes-Benz GLE укомплектували просунутими системами безпеки і автономним управлінням. Кросовер обладнаний адаптивними світлодіодними фарами Digital Light з роздільною здатністю більше двох мільйонів пікселів, прототипом дитячого крісла, контролюючим основні фізіологічні показники дитини, і роботом, який автоматично виїжджає з-під машини і позначає на дорозі місце ДТП за допомогою трикутника.

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Крім цього, через особливості архітектури салону в машині змінено розташування подушок безпеки: водійська встановлена ​​в приладовій панелі, а бічні в спинках сидінь. Ремені безпеки на ESF 2019 "натягуються" при наближенні до поворотів, наприклад, якщо автомобіль занадто швидко рухається.

Нарешті, до списку активних систем безпеки концепту входить 360-градусний захист від зіткнення з пішоходами та велосипедистами з автоматичним гальмуванням, причому попереджати про небезпеку GLE може і інших учасників руху за допомогою світлової ілюмінації.

Experimental Safety Vehicle

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