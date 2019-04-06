Епічний поєдинок: гонка між Mercedes-AMG G 63, Audi RS3 та Porsche 718 Cayman GTS

Журнал Top Gear організував змагання між новим Mercedes-AMG G 63 і двома легковиками: хот-хетчем Audi RS3 і спорткупе Porsche 718 Cayman GTS. Позашляховик – найпотужніший і найважчий з трійці, а Cayman – найлегший.

Під капотом Mercedes-AMG G 63 встановлений 4,0-літровий мотор V8, що видає 585 кінських сил і 850 Нм крутного моменту. Коробка – дев'ятиступеневий "автомат" AMG Speedshift TCT. З місця до "сотні" позашляховик розганяється за 4,5 секунди, а його максимальна швидкість складає 240 кілометрів на годину. Маса машини – 2560 кілограмів.

І ще: Найшвидша людина у світі кинула виклик авто: відео

Audi RS3 на тонну легший. Він комплектується турбомотором 2.5, що розвиває 400 сил і 440 Нм моменту. Розгін до "сотні" у хетчбека займає 4,1 секунди, максималка – 280 кілометрів на годину.

Porsche 718 Cayman GTS, який важить 1480 кілограмів, укомплектований трилітровим "опозитником" з турбонагнітачем. Віддача – 365 сил і 430 Нм моменту. Час розгону до 100 кілометрів на годину – 4,1 секунди. Максимальна швидкість – найвища з усіх – 290 кілометрів на годину.

Читайте також: Названо країни Європи з найнебезпечнішими дорогами