Mercedes-Benz показала футуристичне авто за мотивами всесвіту Аватара

Компанія Mercedes-Benz представила незвичайний концепт ефектного авто, в який створений за мотивами всесвіту Аватар. Автомобіль може рухатися боком і відчуває пульс водія. Машина була представлена на виставці CES в Лас-Вегасі.

Як було сказано в прес-релізі, концепт Vision AVTR покликаний продемонструвати всеосяжний зв'язок між розумною істотою, природою і транспортом. Відзначається, що в оформленні футуристичного автомобіля використовуються візуальні відсилки до всесвіту Аватара.

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Саме підсвічування інтер'єру, його архітектура і крісла імітують житла На'ві і їхні гамаки-листя. Колісні диски зі світлодіодними вставками імітують зрізи дерева, а 33 активних аеродинамічних закрилки в задній частині даху Vision AVTR повинні нагадувати про мешканців лісів Пандори. Елементи дерев'яної обробки салону зроблені з коріння дерев з тропічних лісів Амазонки.

Акумуляторна батарея працює на принципах органічної хімії. Mercedes-Benz Vision AVTR долає до 700 кілометрів на одному заряді. Цікаво також, що транспортний засіб може рухатися боком. У компанії відзначають, що навряд чи настільки революційний концепт буде запущений в серійне виробництво. Однак не виключено, що ідеї, які втілили в Vision AVTR, будуть взяті для звичайних авто німецького автогіганта.

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