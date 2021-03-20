Mercedes-Benz планує зняти з продажу седан CLS: що з ним не так

Компанія Mercedes-Benz планує подальші скорочення модельної лінійки. Відразу ж поспішаємо заспокоїти, адже мовиться про ринок США. А першим кандидатом на припинення продажів стало купе CLS. Розповідаємо, чим воно не догодило автовиробнику.

Як повідомляє видання Automotive News з посиланням на власні джерела в Mercedes-Benz, компанія планує зняти з продажу на американському ринку стильний седан CLS. Можливою причиною є незадовільні результати продажів моделі – вона змушена конкурувати з доступнішим седаном E-Class, з яким він ділить одну платформу, а також спортивнішим ліфтбеком AMG GT 4-Door.

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Слідом за ним з ринку США можуть піти купе та кабріолет E-Class. Але чи буде це в найближчому майбутньому або після закінчення життєвого циклу поточних моделей, поки невідомо. На пенсію вже відправлені купе і кабріолет S-Class, родстер SLC, а майбутнє купе і кабріолета C-Class нового покоління також – під питанням.

Головний операційний директор Mercedes-Benz Маркус Шафер раніше анонсував "значні зміни" у модельному ряду. За його словами, для розширення "електричної" лінійки EQ доведеться неминуче скорочувати поточні витрати та прощатися з тими чи іншими нішевими моделями.

Перш за все – з деякими купе і кабріолетами, які, за словами топ-менеджера, продаються настільки малим тиражем, що було б значно розумніше перенаправити зусилля в області досліджень та розробок на перспективніші та рентабельніші моделі. Повністю відмовлятися від дводверок "Мерседес" не буде, але основні зусилля спрямують на електрокари.

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