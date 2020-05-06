Експерти підрахували, у скільки обходиться електроніка у сучасних авто

Консалтингова компанія Deloitte опублікувала звіт про стан ринку напівпровідників, одним з основних драйверів якого виступає автомобільна галузь. Наприклад, зараз електроніка формує до 40 відсотків собівартості нової машини, а ціна різних напівпровідникових пристроїв доходить до 475 доларів.

У своєму звіті Deloitte наводить таку статистику. У 2004 році менш як 20 відсотків автомобілів оснащували системою стабілізації і близько одного відсотка – датчиками тиску в шинах. До 2017 року ситуація кардинально змінилася і показники стали такими: 100 і понад 80 відсотків відповідно. Збільшення кількості електронних систем призвело і до зростання їх частки в собівартості автомобіля: у 2018 вона становила 18 відсотків, у 2020 – 40, а прогноз на 20-30 роки – 50 відсотків.

Це цікаво: Які авто купували українці у квітні: ТОП-10

При цьому вартість напівпровідникових пристроїв у розрахунку на одиницю продукції – сюди входять мікроконтролери, сенсори, камери, модулі пам'яті й інша електроніка – зросла зі 150 доларів у 2000 році до 475 у 2020. Таким чином, при збереженні темпів ще через вісім років їх ціна буде вже 600 доларів. Цьому сприяє і масштабна електрифікація (гібриди плюс чисті електромобілі) силових установок, і впровадження просунутіших систем автономного руху, і розширення комунікаційних можливостей машин шляхом зв'язку V2X і 5G.

Зараз електроніка обходиться у 40% вартості автомобіля

Для порівняння, сучасні "автопілоти" рівня 2.0 і 2.5 використовують у середньому близько шести датчиків. До них належать ультразвукові сенсори, радари та камери кругового огляду. Для реалізації третього рівня, тобто з пробковим автопілотом, як на Audi A8, необхідні близько 13 датчиків; четвертого – 29, а максимального п'ятого – 32 датчики. Серед них теплові камери, оптичні далекоміри і лазерні інерціальні навігаційні системи.

Також не варто забувати про вдосконалення інформаційно-розважальних комплексів і систем безпеки. Особливо це стосується "під'єднуваних" машин, які отримують оновлення ПЗ "повітрям" і обмінюються даними з хмарними сховищами.

Читайте також: Названі найпопулярніші авто серед викрадачів в Україні