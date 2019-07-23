Mercedes-Benz навчив гараж у своєму музеї самостійно паркувати автомобілі

Компанії Daimler і Bosch отримали від влади Німеччини офіційний дозвіл на використання автономної парковки. Тепер припаркувати автомобіль у штутгартському музеї Mercedes-Benz можна за допомогою смартфона.

Стоянка обладнана безліччю датчиків, розроблених компанією Bosch, які відстежують ситуацію на парковці та передають дані автомобілю через приймачі, створені інженерами Daimler. Крім того, на стоянці встановлені камери, які стежать за обстановкою навколо. Якщо на шляху автомобіля з'явиться перешкода, він автоматично зупиниться.

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Безпілотна парковка у музеї була створена ще у 2015 році. Власники автомобілів з автономними системами могли залишити автомобіль на в'їзді і припаркувати його натисненням однієї кнопки на смартфоні. Забрати автомобіль можна було таким же способом. Протягом тривалого проміжку часу систему тестували: спочатку вона працювала повністю в закритому режимі, потім звичайним водіям теж дозволили заїжджати, але за умови, що за кермом буде перебувати водій до моменту повної зупинки, аби страхувати транспортний засіб під час непередбачуваних ситуацій.

Daimler вже співпрацює з Bosch у сфері розробки безпілотних автомобілів – до кінця року німецькі компанії хочуть запустити в Каліфорнії таксі без водія, побудоване на базі Mercedes-Benz S-Class. Замовити машину можна буде через додаток і тільки в обмеженому районі, а поїздки на перший час будуть безкоштовними – саме на таких умовах влада штату дозволила здійснювати перевезення пасажирів.

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