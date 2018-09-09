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Гоночними безпілотниками в перший сезон керуватимуть люди

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Roborace пройде з гонщиками - фото 1
Roborace пройде з гонщиками / The Verge

У 2019 році без реальних гонщиків у Roborace не обійдеться.

Гоночний безпілотний автомобіль серії Roborace став першим в історії повністю автономним транспортним засобом, що повністю проїхав дистанцію траси Goodwood Festival of Speed ​​у 2018 році.

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Попри це, в першому сезоні – як його називають Season Alpha – гоночні безпілотники будуть управлятися людьми. Це підтвердив журналу Autosport Engineering глава серії Roborace Лукас ді Грассі.

У 2019 році без реальних гонщиків у Roborace не обійдеться. - фото 275008
У 2019 році без реальних гонщиків у Roborace не обійдеться. / motor1

"Суть гонок полягає в тому, щоб створити тандем людей і розумних машин для досягнення найкращого результату. Частину гонки керувати автомобілем буде професійний гонщик, а штучний інтелект буде обробляти отриману інформацію і решту заїзду проїде без допомоги людини", – сказав ді Грассі.

Гоночний безпілотник Robocar розроблений Деніелом Саймоном, який відомий своєю роботою зі створення футуристичних автомобілів для фільмів, включаючи Tron: Legacy і Captain America: The First Avenger. Попри безпілотну концепцію, тестові зразки – Devbot – мали місце для водія.

У 2019 році без реальних гонщиків у Roborace не обійдеться. - фото 275006
У 2019 році без реальних гонщиків у Roborace не обійдеться. / motor1

У розпорядженні команд буде ідентична техніка, побудована на базі прототипів LMP. Задньопривідний безпілотник масою близько 1000 кілограмів отримає мотор потужністю не менше 400 к.с.

У 2019 році без реальних гонщиків у Roborace не обійдеться. - фото 275005
У 2019 році без реальних гонщиків у Roborace не обійдеться. / motor1

Технічно автомобілі виявляться однаковими, але у команд буде можливість самостійно розробляти штучний інтелект та інше програмне забезпечення для техніки.

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Джерело: motor1
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