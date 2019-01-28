Mercedes-Benz готує купе SL нового покоління

Компанія Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від моделі SL і готує нове покоління, щоправда без дверей типу "крило чайки". Відзначається, що купе має "відродити дух" культового історичного спорткара 300 SL.

Незважаючи на те, що культове купе Mercedes-Benz 300 SL Gullwing не отримало прямого спадкоємця, дух моделі буде жити в новому поколінні моделі SL. Про це в інтерв'ю офіційно заявив головний дизайнер Mercedes Гордій Вагенер.

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Спорткара 300 SL 1954 року

На виставці Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі на початку 2019 року фахівець підкреслив, що наступний представник лінійки Sport Leicht багато в чому буде відповідати духу культовому купе. Оригінальний 300 SL Вагенер називає найкращою моделлю свого сімейства і, вперше за 20 років роботи в Mercedes-Benz, Гордій створюватиме новий SL і має намір втілити дух класичного спорткара.

На серійному SL не буде знаменитих "крил чайки", які в останній раз використовувалися на моделі SLS AMG Black Series. Крім того, новий Mercedes-Benz не отримає дизайн в ретро-стилі і не буде сучасною інтерпретацією 300 SL.

Спорткара 300 SL 1954 року

Спорткара 300 SL 1954 року

Творці моделі мають намір запозичити "дух культового купе", показаного в лютому 1954 року на International Motor Sports Show в Нью-Йорку, через 2 роки після дебюту гоночної машини, яка і лягла в основу серійного спорткара.

Очікується, що прем'єра моделі повинна відбутися в 2020 році.

Спорткара 300 SL 1954 року

Спорткара 300 SL 1954 року

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