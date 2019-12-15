Mercedes-Benz GLA нового покоління представили офіційно

Mercedes-Benz представила GLA другого покоління, який змінився в розмірах, ставши трохи вищим і просторішим.

Висота авто тепер становить 1 611 мм, а довжина скоротилася до 4,41 м. При цьому конструкторам вдалося збільшити відстань між колесами: замість колишніх 2 699 мм база виросла до 2 729 мм.

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Основні зусилля розробників були направлені на те, щоб змусити GLA виглядати нехай невеликим, але все ж повноцінним кросовером, тоді як модель попереднього покоління більше нагадувала високий хетчбек.

Кросовер вперше навчили попереджати про знаходження рухомих перешкод в сліпих зонах перед тим, як водій відкриє двері. Сигналізує GLA про можливі перешкоди сигнальною лампою в бічному дзеркалі і звуковим попередженням, а фіксує об'єкти, які рухаються зі швидкістю понад 2 метри на секунду: тобто, функція орієнтована в першу чергу на велосипедистів.

Наразі анонсований тільки один представник лінійки стандартних GLA: версія з індексом 200, яка отримала вже відомий 1,33-літровий турбомотор. Розвиває він 163 к.с. і 250 Нм крутного моменту.

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