У мережі з'явилися шпигунські фото Range Rover Evoque

У мережу "злили" нові фото Range Rover Evoque наступного покоління.

Кросовер отримав дизайн кузова з елементами від старшого Velar, але зберіг "фірмовий" купеподібний профіль.

Range Rover Evoque переїде на модернізований варіант платформи D8, використовуваної на Jaguar E-Pace. Головні зміни в кросовері припадуть на технічну начинку й оснащення.

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Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

Гамма двигунів нового Evoque буде складатися з бензинових і дизельних "турбочетвірок" сімейства Ingenium, а також помірної гібридної силової установки. Всі агрегати зможуть працювати в парі з девятідіапазонним "автоматом" виробництва ZF.

Range Rover Evoque – шпигунські фото

Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

Раніше Land Rover встановила в західній частині Лондона скульптури з дроту, що демонструють спрощений дизайн нового Range Rover Evoque. На них видно, що модель збереже колишні обриси, а зміни в зовнішності будуть лише косметичними. Наприклад, в повітрозабірниках з'являться горизонтальні планки.

Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

З моменту початку виробництва у 2011 році Evoque розійшовся по світу у кількості 750 тисяч примірників. Крім того, кросовер отримав понад 225 міжнародних нагород і премій.

Range Rover Evoque – шпигунські фото / autocar

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