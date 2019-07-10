Aston Martin показав фінальний дизайн колекційного DBS GT Zagato

Компанія Aston Martin показала фінальний дизайн колекційного купе DBS GT Zagato. Суперкар разом з реплікою спорткара 60-х стане частиною спеціальної серії, присвяченої 100-річчю італійського ательє. Автомобіль отримав "динамічну" решітку радіатора та повністю карбоновий дах.

Aston Martin DBS GT Zagato – це перелицьована версія найшвидшої серійної моделі британської марки – купе DBS Superleggera.

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Автомобіль відрізняється підкоригованим дизайном, який в компанії називають "еволюцією стилістики Zagato". Особливість дводверки – решітка радіатора з 108 окремими елементами з вуглепластику, які починають рухатися після запуску двигуна, дозволяючи йому "дихати".

У 2016 році Aston Martin оголосив про випуск лімітованої спецсерії Vanquish Zagato, куди увійшли купе (тираж 99 штук), кабріолет (99 штук), спідстер (28 штук) і розкішний шутінг-брейк (99 штук). У грудні минулого року неназваний покупець придбав відразу чотири автомобілі, побудовані на базі Aston Martin Vanquish S.

Крім того, DBS GT Zagato отримав новий дах: цілісна деталь виконана з вуглепластику та позбавлена ​​вирізу під заднє скло. Щоб поліпшити оглядовість, в салоні суперкара встановлено цифрове дзеркало, на яке транслюється картинка з камери. Під капотом зберігся 5,2-літровий мотор V12 з двома турбонагнітачами: він видає 725 сил (900 Нм) і розганяє звичайний DBS Superleggera до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди.

Колекційне видання DBZ Centenary Collection присвячене 100-річному ювілею ательє Zagato. Крім сучасного DBS GT Zagato, до нього входить вінтажний DB4 GT Zagato Continuation – максимально наближена до оригіналу репліка культового спорткара 60-х. Автомобілі можна купити тільки парою, а їх ціна у Великобританії складає шість мільйонів фунтів стерлінгів.

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