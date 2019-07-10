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Електричний позашляховик для найекстремальнішої гоночної серії

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E-SUV Odyssey21 - фото 1
E-SUV Odyssey21 / goodwood

На фестивалі швидкості в Гудвуді оголошено про запуск нової електричної гоночної серії – Extreme E. Організатором позашляхового чемпіонату виступить керівник Формули Е Алехандро Агаг, а будівництвом машин займеться Spark Racing Technology.

Організатори мають намір залучити до перегонів великих автовиробників, а заїзди хочуть організовувати в місцях, які найсильніше постраждали від зміни клімату.

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Учасники будуть виступати на однакових автомобілях, але за ними збережеться право вносити зміни в зовнішні кузовні панелі і вибирати навісне обладнання. Заводським командам дозволять допрацьовувати силову установку.

Цей гоночний позашляховик Odyssey21 побудований фірмою Spark Racing Technology. Його основа – трубчаста рама з легованого ніобієм сталевого сплаву. Електромотори Odyssey21 видають 558 сил і розганяють 1650-кілограмовий автомобіль до сотні за 4,5 секунди. За словами технічного директора Spark Racing, позашляховик вийшов могутнішим і динамічнішим за машини для ралі-рейдів.

Електричний позашляховик для найекстремальнішої гоночної серії - фото 339629

Електричний позашляховик для найекстремальнішої гоночної серії - фото 339630

Електричний позашляховик для найекстремальнішої гоночної серії - фото 339631

Електричний позашляховик для найекстремальнішої гоночної серії - фото 339633

Перший сезон Extreme E почнеться в січні 2021 року. Заїзди пройдуть в Арктиці, Гімалаях, пустелі Сахара, лісах Амазонки і на острові в Індійському океані. Позашляховик Odyssey21 вийде на тести у вересні цього року, а всі 12 машин, що візьмуть участь в чемпіонаті, передадуть командам в березні 2020 року.

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Джерело: goodwood
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