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Mercedes-AMG CLA 35: у мережі з'явилося перше зображення "зарядженого" німця

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Новинку від Mercedes мають показати незабаром - фото 1
Новинку від Mercedes мають показати незабаром / Vehicle

Компанія Mercedes-Benz опублікувала перший тизер "зарядженого" Mercedes-AMG CLA 35 4Matic. Детальної інформації про новинку немає, проте її повинні розкрити протягом найближчого кількох тижнів.

В основі "гарячої" чотиридверки буде лежати та ж технічна начинка, що і у хетчбека та седана A 35 4Matic. Автомобіль отримає 306-сильний турбомотор об'ємом два літри, семиступеневий "робот" і повний привід з електромеханічною багатодисковою муфтою. Седан A 35 з такою ж силовою установкою набирає "сотню" за 4,8 секунди – на 0,1 секунди повільніше за хетчбека. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину.

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В оснащення Mercedes-AMG CLA 35 4Matic увійде мультимедійний комплекс MBUX з голосовим управлінням, цифрова приладова панель з трьома режимами відображення інформації, спортивні крісла.

Новий Mercedes-Benz CLA представили на виставці CES в Лас-Вегасі взимку. Після зміни поколінь седан став більшим, отримав передній підрамник з гідроопорами, які приглушують вібрацію, і опціональні адаптивні амортизатори. CLA обладнали комплексом MBUX останнього покоління з функцією Interior Assist, яка може автоматично вмикати підсвічування салону або адаптувати контент на дисплеї у залежності від того, хто протягнув до нього руку: пасажир чи водій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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