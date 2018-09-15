Jaguar став рекордсменом Laguna Seca

Траса WeatherTech Raceway Laguna Seca в Каліфорнії отримала нового рекордсмена – Jaguar став найшвидшим седаном серед тих, які їздили цим автодромом.

Седан Jaguar XE Project 8 – найшвидша та потужна дорожня машина, яку коли-небудь створювала марка. Оснащений 600-сильним турбованим V8 автомобіль з місця до 100 км/год розганяється за 3,3 секунди, а його максимальна швидкість складає 322 км/год.

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Кожен автомобіль збирається вручну фахівцями Special Vehicle Operations в Ковентрі. Усього буде зроблено лише 300 примірників унікальної моделі.

Jaguar став рекордсменом Laguna Seca / motor1

В оснащення моделі входять карбон-керамічні гальма, підвіска, що налаштовується, переналаштована 8-ступінчаста автоматична коробка ZF, сильно дороблена аеродинаміка та можливість замовлення як 4-місного варіанту, так і 2-місного з каркасом безпеки в салоні і додатковим трековим пакетом.

Jaguar став рекордсменом Laguna Seca / motor1

Все це допомогло проїхати трасу в Каліфорнії за 1: 37.54 – Jaguar XE SV Project 8 під керуванням Ренді Побста оновив колишній рекорд для седанів майже на секунду.

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