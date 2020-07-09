Мерайя Кері згадала, як намагалася розбити пляшку силою голосу: відео

Американська співачка Мерайя Кері поділилася відео, на якому можна побачити, як вона своїм голосом збиває пляшку.

Запис був оприлюднений на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

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На відео можна побачити, як виконавиця бере високу ноту, після чого пляшка падає. На жаль, відео знято таким чином, що побачити опору, на якій вона стоїть, неможливо. Ситуація сталася при спробі Кері взяти участь у bottlecapchallenge, запущеному казахським бійцем змішаних єдиноборств Кареном Пашикяном, який займається змішаними бойовими єдиноборствами. Оригінально він передбачив зняття кришки ногою, і до челенджу у свій час долучилися актор Джейсон Стетхем, боєць Коннор МакГрегор, музикант Джон Мейер та інші.

"Минулого року я намагалася подолати челендж, але він майже подолав мене. Ось той дубль, який ви не бачили", – йде мова в описі до ролика.

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