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Мер з Бельгії випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозні кадри

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Мер з Бельгії випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозні кадри - фото 1

Без штанів у прямому ефірі з'явився мер бельгійського міста Антверпен, глава партії "Новий фламандський альянс" Барт де Вевер. Політик вийшов на зв'язок зі свого будинку, будучи одягнений в сорочку і труси.

Так, мер розраховував, що в кадр потрапить тільки верхня частина його вбрання, але не врахував, що за спиною у нього стоїть велике дзеркало.

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Тож телеведуча Кім Нетрі вирішила потролити Барта де Вевера і привернула увагу глядачів до його промаху. "На вас дуже красива сорочка. Напевно, ви одягнули її спеціально для нас. Але невже під цією сорочкою ви тільки у спідній білизні?" – запитала вона.

"Звідки Ви знаєте?" – здивувався чиновник. Потім він зрозумів, що сталося. Політик зазначив, що 2021 рік почався з вкрай незручного моменту, який запам'ятається йому надовго.

Мер з Бельгії випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозні кадри - фото 442159

Мер з Бельгії випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозні кадри - фото 442158

Мер з Бельгії випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозні кадри - фото 442160

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Джерело: dailymail
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