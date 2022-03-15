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війна

Мер російського міста запросив безробітних блогерів працювати прибиральниками

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Очільник російського Тимашевська простягнув руку допомоги вітчизняним інстаблогерам, які втратили майданчики для заробітку. Ось, що він вигадав.

У блогерів РФ все ж є варіанти щодо роботи! Принаймні, так вважає мер російського Тимашевська Микола Панін. Можна, наприклад, працювати косарями або прибиральниками. І це, якщо що, не підготовка до першого квітня.

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У недавньому відео Панін заявив: "Оскільки ви всі залишилися без роботи, на щастя або на жаль, не знаю, але час братися за голову, тому запрошуємо вас косарями, прибиральниками, робітниками з благоустрою. Загалом, зайнятися, нарешті-таки, справою. Нам потрібні робочі руки! Прибирання вулиць від сміття, покіс трави, загалом конкретна робота".

Нагадаємо, що 11 березня у Росії рішенням Роскомнадзору уже заблокували популярну у тамтешніх користувачів та блогерів соцмережу Instagram.

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