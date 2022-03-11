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війна

Мер Львова Андрій Садовий розповів, які автомобілі можуть забрати на потреби армії

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Андрій Садовий закликав правильно паркувати автомобілі - фото 1
Андрій Садовий закликав правильно паркувати автомобілі

У своєму новому відео мер Львова звернувся до водіїв. Зокрема до тих, хто прибув на власному транспорті до міста протягом останніх декількох тижнів.

Очільник міста Лева попрохав прибрати машини з вулиць. Мовиться про ті місця, де стоянка автомобілів заборонена.

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Андрій Садовий зазначив, що у місті бачать, що на багатьох вулицях припарковані машини під знаками, де цього робити не можна. Тож він закликав негайно прибрати свої автомобілі.

Ми завжди у Львові стараємося жити за правилами, тому приберіть ці машини самостійно. Якщо ні, ми їх заберемо евакуаторами. Ви їх будете достатньо довго шукати. І я не виключаю, що якісь машини ми заберемо для ЗСУ, тому що воєнний стан, – сказав він.

Мер Львова підкреслив, що наразі це – прохання. Якщо ж ситуація у місті не мінятиметься, то місцевій владі доведеться діяти рішуче. Тож він наголосив на тому, що потрібно бути максимально зібраними та скоординованими.

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