У деяких регіонах України відновлюють навчання з 14 березня: перелік областей

У деяких регіонах України, переважно західних, відновлюють навчання для дітей та студентів. Остаточне рішення буде ухвалювати кожна громада окремо для себе, в залежності від рівня безпечності. Продовжити навчання зможуть й діти переселенців.

Напередодні Міністерство освіти і науки України рекомендувало відновити освітній процес після завершення весняних канікул, які тривали два тижні від початку воєнних дій в Україні. Але організація навчального процесу у різних містах України відрізнятиметься, в залежності від ситуації в місцевості.

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Так, у Дніпрі ще вчора, 10 березня, розпочалося дистанційне навчання. У Львові від понеділка, 14 березня, відновлюється навчання для школярів 1-11 класів. Заняття відбуватимуться в онлайн-форматі. На Івано-Франківщині теж з понеділка збираються відновити дистанційне навчання у школах, коледжах та професійних училищах.

У Хмельницькому дистанційне навчання у школах відновили 9 березня. Це стосується учнів 1-11 класів та позашкільної освіти. Дитячі садки поки що працювати не можуть. У Полтавській області готові з 14 березня розпочати роботу школи, технікуми та університети – у дистанційному форматі. Остаточне рішення прийматиме кожна громада окремо. Для дітей біженців також буде можливість навчатися.

У Волинській області з понеділка планують відновити навчання у школах – віддалену форму з елементами дистанційного навчання. Педагоги даватимуть завдання та прийматимуть виконані роботи – щоб не сильно навантажувати інтернет. У Тернопільській області буде подвійна форма навчання – дистанційне та віддалене.

У Чернівецькій області з 14 березня відновлюють дистанційне навчання для школярів. На Одещині теж збираються дистанційно відновити освітній процес.

У деяких регіонах України відновлюють навчання з 14 березня

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