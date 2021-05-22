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Мер Гетеборга покинула політику: тепер вона працює водійкою сміттєвоза

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Посаду мера вона проміняла на роботу водія сміттєвоза - фото 1
Посаду мера вона проміняла на роботу водія сміттєвоза

До 2018 року Енн-Софі Херманссон була мером шведського міста Гетеборга. Після відходу з політики вона стала водієм сміттєвоза.

Про несподівану нову професію колишнього мера Гетеборга розповів онлайн-журнал Squeekly.

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Коли політики йдуть з високих посад, як правило вони шукають нову роботу в суміжних областях – наприклад, стають консультантами юридичних фірм або запускають PR-кампанії.

56-річна Енн-Софі Херманссон вибрала зовсім інший шлях. Вона обіймала пост глави Гетеборга протягом двох років, але у неї не вийшло переобратися. І тоді Херманссон вирішила кардинально змінити сферу діяльності.

Так екс-мер згадала про свої права на водіння фури та вирішила стати сміттярем. Ці права вона отримала за порадою батька, який рекомендував їй завжди мати "запасний план".

"Люди продовжують питати мене, якого біса я тут роблю. Але для мене це хороше рішення, мені ж потрібно платити за оренду", – каже Херманссон.

За її словами робота у політиці була дуже неспокійною. Вона зазначила, що зараз від неї теж потрібно бути відповідальною, але це звичайна робота, без зустрічей і телефонних дзвінків.

У Херманссон близько 12 тисяч підписників у твіттері, де вона регулярно публікує історії про свою роботу і колег. Вона вважає, що в її нинішній діяльності менше стресу, ніж було раніше, і для неї це хороші зміни.

Херманссон народилася у 1964 році на острові Тьєрні. Перш ніж стати професійним політиком, вона була співробітницею Volvo Cars.

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