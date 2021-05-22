На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Мер Гетеборга покинула політику: тепер вона працює водійкою сміттєвоза
-
- 1
До 2018 року Енн-Софі Херманссон була мером шведського міста Гетеборга. Після відходу з політики вона стала водієм сміттєвоза.
Про несподівану нову професію колишнього мера Гетеборга розповів онлайн-журнал Squeekly.
Це цікаво: Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину
Коли політики йдуть з високих посад, як правило вони шукають нову роботу в суміжних областях – наприклад, стають консультантами юридичних фірм або запускають PR-кампанії.
56-річна Енн-Софі Херманссон вибрала зовсім інший шлях. Вона обіймала пост глави Гетеборга протягом двох років, але у неї не вийшло переобратися. І тоді Херманссон вирішила кардинально змінити сферу діяльності.
Так екс-мер згадала про свої права на водіння фури та вирішила стати сміттярем. Ці права вона отримала за порадою батька, який рекомендував їй завжди мати "запасний план".
"Люди продовжують питати мене, якого біса я тут роблю. Але для мене це хороше рішення, мені ж потрібно платити за оренду", – каже Херманссон.
За її словами робота у політиці була дуже неспокійною. Вона зазначила, що зараз від неї теж потрібно бути відповідальною, але це звичайна робота, без зустрічей і телефонних дзвінків.
У Херманссон близько 12 тисяч підписників у твіттері, де вона регулярно публікує історії про свою роботу і колег. Вона вважає, що в її нинішній діяльності менше стресу, ніж було раніше, і для неї це хороші зміни.
Херманссон народилася у 1964 році на острові Тьєрні. Перш ніж стати професійним політиком, вона була співробітницею Volvo Cars.
Читайте також: В Англії фермерам заплатять по 100 тисяч фунтів, щоб вони пішли на пенсію
-
18:47Мер Гетеборга покинула політику: тепер вона працює водійкою сміттєвоза
-
18:15Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У Нью-Йорку відкрили унікальний парк на воді: круті фото
-
17:18Spotify представив серію плейлистів для догляду за рослинами
-
16:48Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:19Фіналістка Холостяка-11 Юля Бельченко емоційно прокоментувала фінал шоу
-
15:47Дивися відео епічної гонки Audi e-tron GT і Porsche Taycan проти Tesla Model S
-
15:15Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину
-
14:49Ентузіасти створили на 3D-принтері лазерний пістолет, який може плавити метал: відео
-
14:16Медики розповіли, кому не бажано їсти молоду картоплю
-
13:43Селін Діон пояснила, чому не хоче стосунків з чоловіками
-
13:19Як виглядає нічний Київ з космосу: чарівний кадр
-
12:45Якими секретами довголіття нехтують майже усі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:18Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
11:41Переможниця Холостяк-11 показала зворушливе фото з Михайлом Заливакою
-
11:11Як можуть нашкодити у спеку звичайні дезодоранти
-
10:44В Італії з-під води з'явилося затоплене село (ФОТОФАКТ)
-
10:15Вона – звичайна: Кайю Гербер звинуватили у використанні зв'язків матері
-
09:42Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
09:17Названі фрукти, які покращують чоловічу силу
-
08:54Сексуальна Настя Каменських спокусила мережу своїми формами у відвертому купальнику
-
08:32Дивіться, як Kia Carnival проходить краш-тест
-
08:13Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
-
16:48Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція
-
15:15Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину
-
12:18Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
09:42Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
08:13Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
-
00:10Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото
- 21 травня
-
19:505 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу
-
17:12ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
-
14:12Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
-
11:15ТЕСТ на Міжнародний день чаю: перевір, що ти знаєш про чай
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
- 20 травня
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
12:10День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі