Мер Берліна спілкувалась з Віталієм Кличком: але він виявився несправжнім

У вкрай дивні ситуації потрапляють також високопосадовці. Так, бургомістерка Берліна Франциска Ґіффкай упродовж майже 15 хвилин спілкувалась з Віталієм Кличком. Але невдовзі виявилось, що це був зовсім не мер Києва.

Як розповідає ТСН, на початку цієї розмови псевдоКличко запитав у бургомістерки, скільки українських біженців прийняв у себе Берлін. Його також цікавило питання фінансової підтримки наших громадян, яким довелось втекти від війни.

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Невдовзі "Кличко" озвучив прохання, яке було досить дивним. Він зажадав вислати з Берліна усіх українських чоловіків. Мовляв, вони необхідні для того, щоб допомагати поліції. Його також цікавило те, як Німеччина справляється з соціальними виплатами для наших земляків.

Зауважимо, що розмова через якийсь час викликала підозру. Тож її завчасно перервали. Пізніше про те, що розмова була таки фейкова, підтвердив посол України у Німеччині Андрій Мельник, а також сам Віталій Кличко.

Цікаво, що запити на відповідні розмови розіслали й низці інших мерів. Зі зловмисником також спілкувався очільник міської ради Мадрида.

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