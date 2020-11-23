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Мер бельгійського міста вибачився за святкові прикраси вульгарної форми: фото

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Мер бельгійського міста вибачився за святкові прикраси вульгарної форми: фото - фото 1

У бельгійській провінції Ауденбург встановили різдвяні прикраси незвичайної форми. Багатьом місцевим жителям вони нагадали чоловічі геніталії. Всього в місті встановили 80 таких скульптур – на зупинках громадського транспорту та в парках.

Відзначається, що зазвичай скульптури свічок зображують з червоними наконечниками, які символізують полум'я, проте в цьому році місцева влада заявила, що це кліше, і розпорядилася зробити наконечники синіми.

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"Звичайно, ми не збиралися встановлювати різдвяні вогні, які нагадували б людям пеніс. Я все зрозумів тільки тоді, коли прикраси підсвітили. Сам бачу всю кумедність цієї ситуації", – коментує курйоз мер провінції Ентоні Дюмарі.

Глава міста відзначив, що в цьому році у них будуть найобговорюваніші різдвяні вогні в країні.

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Джерело: indianexpress
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