Меню Пуск на Windows 10 отримало новий дизайн: фотопорівняння

Microsoft оголосила, що раніше анонсоване оновлення для Windows 10 виходить у світ, але лише для обмеженої кількості користувачів. Нові функції не прив'язані до якого-небудь запланованого оновлення ОС, а дають уявлення про зміни, які компанія може впровадити в майбутньому.

Тестерам надається можливість оцінити нововведення операційної системи, серед яких нове меню "Пуск" з дизайном Fluent Design і поліпшення у функції Alt + Tab.

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Нове меню "Пуск" отримало більш приглушений дизайн: панелі втратили однотонний фон і тепер мають часткову прозорість. Такий підхід візуально знімає фокус уваги з елементів дизайну і трохи полегшує швидке сканування. Ще одне нововведення – оновлена функція Alt + Tab, яка викликає не тільки активні вкладки Microsoft Edge, а взагалі всі поточні вкладки.

Чи будуть ці функції реалізовані в майбутніх оновленнях Windows 10, ще невідомо. Компанія неохоче відповідає на питання про те, який зворотний зв'язок вони очікують отримати від цих змін. Останнім великим оновленням Windows 10 було від травня 2020 року, яке містить зміни в Cortana і Search, а також інші функції.

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