Менше сліз, більше дій: українки зняли потужне відео на пісню KAZKA "Плакала"

Українки доводять свою силу та стійкість з кожним днем, а на цей раз жінки розповіли свої історії війни під пісню "Плакала" від гурту KAZKA. Волонтерки пригадали, коли вперше заплакали після 24 лютого й поділилися, чим займаються на своєму фронті.

FILM.UA Group оприлюднили відео з українськими волонтерками під пісню KAZKA "Плакала", адже під час війни ця музична композиція стала набувати нового змісту. Тепер це пісня українських волонтерів.

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Українки поділилися тим, що зараз відчувають. Насправді зараз схожі почуття у багатьох – подібні думки щодня переслідують серця українок:

Перші вибухи, ракети, сирени – трохи поплакала і зупинилася. Дітей слід перемістити в безпечне місце.

Ця війна – реальність? Люди гинуть! Поплач трішки й перестань. Дівчата кличуть плести маскувальні сітки.

Вони роблять з наших міст руїни! Поплач трішки та перестань. Іди готувати їжу для солдатів.

Три дні немає відповіді від родичів зі Сходу. Поплач трохи та перестань. Як я можу перевезти допомогу з Польщі до завтра?

Ваш знайомий пав у бою. Поплач трішки та перестань. Іди, принеси ліки та їжу самотнім старим людям.

Слухати волонтерську версію пісні KAZKA – Плакала:

Волонтерки, які взяли участь у проєкті: Анастасія Тиха, Тетяна Огрименко, Любов Юнак, Наталія Гончар, Ірина Веренич-Островська, Тетяна Пилипець, Яна Алтухова, Вікторія Пархоменко, Антоніна Глазепа, Тетяна Тайрявень, Алінова Тетяна, Тетяна Тайлорєва, Анастасія Меленевська та Тетяна Зеленська.

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