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Менше сексу: чому в кіно стає менше відвертих сцен
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За останні кілька років кількість фільмів, які містять сексуальні сцени, різко скоротилося. Дізнайтеся, що на це вплинуло.
Журналістка Кетрін Шор з The Guardian з'ясувала, як рух #MeToo, тиск на кіностудію та поширення порнографії сприяли "новому пуританству".
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У березні 2019 року в Китаї з фільму "Богемська рапсодія" вирізали кілька сцен з перевдяганням і згадкою гомосексуальності Фредді Мерк'юрі. Деякі з них були ключовими, через що виникла плутанина і глядачі не змогли зрозуміти, звідки взявся один з персонажів.
Але кінокартини піддаються цензурі не тільки в комуністичному Китаї: з майбутнього фільму "Рокетмен" про Елтона Джона, ймовірно, буде вирізана 40-секундна сцена. У ній британський співак разом зі своїм коханцем та менеджером Джоном Рідом лежать в ліжку оголені. Студія Paramount вважає сцену досить суперечливою, щоб привласнити через неї стрічці рейтинг "Перегляд небажаний дітям до 13 років".
У картині "Клич мене своїм ім'ям" Луки Гуаданьїно, яка у 2017-му отримала "Оскар" в номінації "Кращий фільм", камера також плавно з'їжджає в бік, як тільки герої опиняються в ліжку.
З початку 2019 року Британська рада з класифікації фільмів присудила тільки 2 стрічкам рейтинг "Для осіб від 18 років": картині Клер Дені "Вище суспільство" й байопіку Паоло Соррентіно "Лоро". У 2018-му таких фільмів було 6: два французьких, один швейцарський, один румунський, американський "П'ятдесят відтінків свободи" і невидана документальна стрічка про стриптиз-клуб Лос-Анджелеса. Роком раніше 7 картин, теж в основному європейських, отримали рейтинг "18+". Це вдвічі менше, ніж у 2016 році, і на 9 менше, ніж у 2013-му. За словами прес-секретаря Британської ради з класифікації фільмів, за останні роки керівництво не вносило істотних змін – картин зі сценами сексу дійсно стало менше.
Коли секс у вас під рукою, в масових розвагах він не потрібен. Я не думаю, що ми менш одержимі сексом, ніж раніше. Я думаю, що тепер ми відокремлюємо секс від кінематографа, – каже оглядач сексуальної рубрики видання Slate Рік Юзвяк.
Людям більше не потрібно дивитися кіно, щоб побачити оголені тіла. Ймовірно, це є однією з причин того, що Кетрін Шор називає "новим пуританством".
Можливо, ми просто бачимо різницю між матеріалами відверто сексуального характеру і безпосередньо кіно. У доступному для огляду майбутньому звичайному кінематографу можуть взагалі не знадобитися сцени – підтверджує журналістка Нікі Ходжсон.
Після початку руху #MeToo постільні сцени знімають з граничною акуратністю. До зйомок стали залучати "координаторів інтимності", які регулюють фізичний контакт між акторами. Ніхто з творців фільмів не хоче, щоб кінцевий продукт був визнаний токсичним, як це сталося з картиною "Останнє танго в Парижі" Бернардо Бертолуччі. В інтерв'ю 2013 року режисер розповів, що не попереджав актрису Марію Шнайдер про сцену зґвалтування, щоб домогтися її природної реакції. За словами Бертолуччі, 19-річна актриса повинна була випробувати непідробні "лють і приниження". З 2016, коли інтерв'ю потрапило в Мережу, навколо Бертолуччі та актора Марлона Брандо розгорівся скандал.
Навіть фільми, не призначені для показу на великому екрані, не рясніють відвертими сценами. У "Рома" Альфонсо Куарона і "Баладі Бастера Скраггс" братів Коенів від Netflix секс зображений дуже швидким, стриманим і, як правило, передує серйозної трагедії.
Режисер фільмів "45 років" і "Уїк-енд" Ендрю Хей каже, що раніше в кінематографі секс був більш поширений і добре продавався, тому аудиторія хотіла бачити його на екрані. І хоча фізичні потреби людей залишаються незмінними, культурний апетит до сексу слабшає. У кіно більше не йдуть за сексом не тільки тому, що він легко доступний в іншому місці, але і тому, що він став нецікавий. Режисери просто слідують цим тенденціям.
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