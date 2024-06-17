Гурт "Антитіла" присвятив українцям свій новий хіт "Поламані"

Популярний український гурт Антитіла випустив новий трек "Поламані", який передає настрій покоління, що постає перед труднощами та залишається незламним.

За період повномасштабної війни учасники гурту "Антитіла" не лише встигли долучитися до захисту батьківщини безпосередньо на фронті, а й представили чимало патріотичних композицій. Нова пісня, яка отримала назву "Поламані", уже підкорює музичні хітпаради країни.

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Фронтмен гурту Тарас Тополя розповів, що пісня підкреслює силу кожної людини змінювати світ.

Піснею "Поламані" ми хочемо сказати, що всі ми поламані в чомусь: такі часи, така непроста доля випала на наше покоління, але ми при тому не зламані і незламні, – зазначив Тарас Тополя в ефірі шоу Селекція на Радіо Промінь.

Трек записували в Києві в студії гурту спільно з Максимом Сиволапом, а відео зняв Віктор Скуратовський у співпраці з Володимиром Шкляревським. "Антитіла" також працюють над новим альбомом, хоча дата його виходу ще невідома.

Піснею "Поламані" ми хочемо сказати, що всі ми поламані в чомусь: такі часи, така непроста доля випала на наше покоління, але ми при тому не зламані і незламні. А ще ця пісня про силу однієї людини, яка своїм наміром може змінювати все: діями, вчинками, наш народ, як одна велика людина, змінює хід історії. Цей настрій пісні – це настрій, як нам здається, більшості народу: важко, напружено, але з вірою і з впевненістю в тому, що ми всі на правильній стороні. Пісню записували в Києві в нашій студії спільно з Максимом Сиволапом. Відео зняв Віктор Скуратовський у співпраці з Володимиром Шкляревським. Про новий альбом говорити ще зарано, але ми над ним працюємо, – розповів фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.

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