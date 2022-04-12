Don't fuck with Ukraine: Макс Барських розсекретив фрагмент пісні для ЗСУ

Український співак Макс Барських хоч і проміняв мікрофон на автомат, але все ж не забуває підбадьорювати українців своєю творчістю. Артист готується до релізу пісні на підтримку Збройних Сил України.

Макс Барських, який вступив до лав ЗСУ й готовий захищати Україну від загарбницької Росії, продовжує підтримувати наших бійців своєю музикою. На своїй сторінці в Instagram співак анонсував новий трек "Don't fuck with Ukraine".

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Раніше Барських уже презентував пісню "Буде весна", який зараз у ТОПі прослуховувань. А майбутній трек – це хіт, який точно стане вірусним не лише в Україні.

Наразі важко знаходити час на музику, але це теж може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом. А поки що ділюся маленьким шматочком, – написав Макс в Instagram.

Англомовний сингл створений спеціально для підтримки бойового духу кожного українця. А ще він покликаний підбадьорити всіх у найскладніший момент нашої історії.

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