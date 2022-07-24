"Мої міста": символи України та мистецька інсталяція у новому кліпі RITUSYA

Співачка RITUSYA презентувала відеокліп на пісню "Мої міста". Роботу створив відомий український режисер та кліпмейкер Герман Нєнов. Співачка та режисер присвятили арт-проєкт Україні та її незламним містам.

RITUSYA – нове ім'я на українській сцені. 19-річна співачка народилася в незалежній Україні, і у своїй творчості передає ДНК своєї країни: незламність духу, свободу, співучість та ліричність.

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Сингл "Мої міста" – це лірична молитва співачки за рідну Україну та її міста. Милозвучна ніжна балада розповідає про війну в Україні та її міста, які безжально руйнує ворог. Поп звучання треку розбавляє другий куплет в стилі ритм-н-блюз, що мажорним грувом символізує надію на нову весну та безхмарне майбутнє України.

"Я – Українка. Хоч я завжди була патріотом своєї країни, за останні місяці ці слова набули для мене надто важливого значення. Наші захисники є великим прикладом для нас усіх. Дивлячись на них, я розумію, що не маю права здаватися. Я прагну присвятити своє життя тому, щоб лікувати душі людей через музику. Пісня "Мої Міста" стала для мене саме такою піснею, яка лунає в моїх навушниках в найтяжчі моменти. Я дуже хочу, щоб мої слухачі відчули мою душу, яку я вклала в цю пісню. Це для мене важливіше будь-яких інших досягнень", – говорить RITUSYA.

Сингл екранізував режисер Герман Нєнов, відомий своїми роботами з NK, Олею Поляковою, Іриною Білик, Златою Огневич, Анною Трінчер та багатьма іншими українськими артистками. Кліп – це fashion-інсталяція із двома сюжетними лініями та п'ятьма образами, що є символами України та її міст.

Кожен із символів дублюється у fashion-образах співачки. Так, в beauty-образі на її обличчі з'явилися квіти барвінку та елементи орнаменту, кожен із луків RITUSYA – це переосмислений український етнічний костюм, а жовто-блакитний образ в останній сцені є символом того, що "все буде Україна"! Підготовка до кліпу — від розробки ідеї до індивідуального пошиття кожного образу — тривала понад місяць. Режисер відео Герман Нєнов зізнався, що в перші місяці війни в нього зовсім не було бажання створювати контент.

Кліп є своєрідним зображенням психологічної трансформації людини під час війни. Ця відеоробота стала першим арт-проєктом співачки та режисера, презентованим після 24 лютого.

Слухати пісню RITUSYA – Мої Міста:

Слова пісні RITUSYA – Мої Міста:

Сльози матерів океаном

Очі застелив дим

Стану я отруйним дурманом

Ворога струю ним

А мої міста хай вмиє дощем

Силу розбудив він своїм мечем

Ми немов одне стали пліч-о-пліч, чуєш

Бо мої степи безкрая любов

Бо люди мої - моя рідна кров

Душі, що пішли, за них помолюсь в тиші

Тік у скронях

Вбиті й сонні

Хтось в полоні

Та не тонем

Обпікає вогняна

Хай закінчиться вона

Буде воля, буде скоро

На зневіру мораторій

Шансів в ворога нема

Всеодно буде весна

Боже, ну чому так сталось, чуєш,

В небі наче щось зламалось

Прошу дай сил нам побороти цю пітьму

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