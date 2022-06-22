"Мене торкнись – перемогу наблизь": у столиці з'явилась особлива скульптура Привида Києва

У Києві на одному з фасадів з'явилась незвичайна мініскульптурка, присвячена неймовірним пілотам, які захищали Україну з перших днів. Невеличкий "Привид Києва" закликає торкнутись до нього, щоб наблизити нашу перемогу у війні з окупантами.

У Києві створили особливу невеличку скульптуру, присвячену образу українських пілотів, які з перших днів війни взяли на себе неймовірно складну місію захищати країну у небі. Такою новиною поділилась авторка проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко.

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Ідея зробити таку скульптурку виникла в перші дні вторгнення російських окупаційних військ, коли з’явилася інформація про українського військового льотчика-аса. Пізніше стало відомо, що це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які боронять небо над столицею та Київською областю, – ділиться вона.

Roma Yeremenko

Сьогодні крихітного "Привида Києва" можна побачити у столиці на вулиці Богдана Хмельницького, 56А, фасад CITYHOTEL.

Саме цей обрав було вибрано ще й тому, що він дуже важливий для українців, адже дає надію та відчуття захисту. Спершу скульптуру планували створити після перемоги, але вирішили не зволікати. Працювала над мініатюрою скульпторка Анна Роздоронюк з Хмельницького.

А поряд із Привидом Києва також встановлені мініскульптурки Серце Амосова, Київський велосипедист, Негайна допомога, Гелікоптер Сікорського, Золоті ворота та Київський комп’ютер. Загалом у рамках проєкту в Києві з'явилось 37 бронзових мініскульптур.

Прикмета скульптурки: Мене торкнись – перемогу наблизь.

Roma Yeremenko

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