Чуттєва Анджеліна Джолі оголилася для реклами парфуму (відео)

Останні пару років Анджеліна Джолі успішно співпрацює з брендом Guerlain і регулярно радує шанувальників новими фотосесіями і рекламними кампанія в честь запуску того чи іншого продукту марки.

У мережі з'явилося нове відео, реклама парфуму Mon Guerlain, з Джолі в головній ролі.

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У ролику Анджеліна ніжиться в ліжку, бігає під дощем і дражнить глядача, закушуючи губи і спокусливо усміхаючись. У кадрі 44-річна актриса виглядає чарівно, але це не тільки її заслуга, а і оператора: за камеру встав володар трьох премій Оскар Еммануель Любецкі, який зазвичай зайнятий зйомками голлівудських фільмів ("Бьордмен", "Гравітація", "Дерево життя", "Сонна лощина" і багато інших).

Зйомки пройшли в будинку Анджеліни в Камбоджі, який є знаковим для актриси. Приїхавши сюди вперше у 2000 році, вона була шокована гуманітарною катастрофою і з того часу почала цікавитися проблемами країн, що розвиваються і займатися благодійністю.

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