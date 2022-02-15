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Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя

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бегемоти в мемах - фото 1
бегемоти в мемах

Сьогодні, 15 лютого, у світі відзначають День бегемота. З цієї нагоди ми зробили для вас підбірку кумедних картинок з бегемотами. Ви впізнаєте себе та знайомих у цих мемах!

Не варто недооцінювати бегемотів! Вони можуть бути дуже смішними й готові стати новими підкорювачами соцмереж. У цьому їм допоможе харизма, яку добре помітно на кумедних картинках. Зацініть ці меми про бегемотів!

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Несподіванка, яка може налякати:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496778

Так можна і не впізнати самого себе:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496780

Головне – випустити пар, а далі вже не так важливо:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496779

Пам'ятай, що для мами, ти – красень:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496777

Забудьте про дієти:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496782

Мистецтво суперечки в дії:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496784

Коли попереджали, що не варто пропускати заняття:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496785

Сімейне життя таке і ніяк інакше:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496787

Краще не ризикувати:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496789

Кохайте один одного:

Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя - фото 496790

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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