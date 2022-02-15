Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя

Сьогодні, 15 лютого, у світі відзначають День бегемота. З цієї нагоди ми зробили для вас підбірку кумедних картинок з бегемотами. Ви впізнаєте себе та знайомих у цих мемах!

Не варто недооцінювати бегемотів! Вони можуть бути дуже смішними й готові стати новими підкорювачами соцмереж. У цьому їм допоможе харизма, яку добре помітно на кумедних картинках. Зацініть ці меми про бегемотів!

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Несподіванка, яка може налякати:

Так можна і не впізнати самого себе:

Головне – випустити пар, а далі вже не так важливо:

Пам'ятай, що для мами, ти – красень:

Забудьте про дієти:

Мистецтво суперечки в дії:

Коли попереджали, що не варто пропускати заняття:

Сімейне життя таке і ніяк інакше:

Краще не ризикувати:

Кохайте один одного:

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