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Меми про реперку аlyona аlyona на форумі Порошенка підірвали мережу

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аlyona аlyona запевнила, що дотримується аполітичних поглядів - фото 1
аlyona аlyona запевнила, що дотримується аполітичних поглядів / YouTube

Фанати аlyona аlyona дуже здивувалися, побачивши дівчину на політичному заході. Відтак у мережі з'явилася купа мемів і приколів з цього приводу.

Реперку Олену Савраненко, більш відому під псевдонімом аlyona аlyona помітили на форумі Петра Порошенка "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

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На заході Порошенко оголосив, що буде балотуватися на другий термін і брати участь у виборах, які відбудуться 31 березня. аlyona аlyona заявила, що не знала про те, що буде відбуватися на форумі і прибула туди за інших мотивів.

За словами Олени, вона приїхала на захід, щоб знайти спонсора для одного з дитсадків Баришівки, в якому вона раніше працювала. аlyona аlyona також додала, що дотримується аполітичних поглядів. Однак, у мережі вже встигли відреагувати на візит дівчини на форум:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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