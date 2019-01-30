Меми про реперку аlyona аlyona на форумі Порошенка підірвали мережу

Фанати аlyona аlyona дуже здивувалися, побачивши дівчину на політичному заході. Відтак у мережі з'явилася купа мемів і приколів з цього приводу.

Реперку Олену Савраненко, більш відому під псевдонімом аlyona аlyona помітили на форумі Петра Порошенка "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

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На заході Порошенко оголосив, що буде балотуватися на другий термін і брати участь у виборах, які відбудуться 31 березня. аlyona аlyona заявила, що не знала про те, що буде відбуватися на форумі і прибула туди за інших мотивів.

За словами Олени, вона приїхала на захід, щоб знайти спонсора для одного з дитсадків Баришівки, в якому вона раніше працювала. аlyona аlyona також додала, що дотримується аполітичних поглядів. Однак, у мережі вже встигли відреагувати на візит дівчини на форум:

Походу " cпівачка Alyona Alyona" пела лично президенту, если её знает он и не знает больше почти никто) — Елена Алами (@jawesna) 30 січня 2019 р.

Меня после форума обманом заставили узнать кто такая Alyona Alyona. И вообще на форум обманом собрали людей, чтобы они все узнали кто это. — Роман Донік (@donikroman) 30 січня 2019 р.

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