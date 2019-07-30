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Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
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Літо триває й сезон літніх відпусток у розпалі. Щоб ваші спекотні дні минали легко й швидко – ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором провести це літо!
Кумедні приколи та жарти про море повеселять вас від душі! Тримайте порцію літнього гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!
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***
– Мамочко, можна мені скупатися в морі?
– Ні в якому разі! Дивись які хвилі!
– Але ж тато купається!
– Йому можна, бо він застрахований.
***
Гість звертається до господаря готелю:
– Чи не могли б ви зменшити плату за номер?
– Що ви, з таким прекрасним видом на море!
– А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно?
***
– Милий, ти будеш мити посуд?
– Мила, знаєш морський закон? Хвилею змиє.
– Труп твій хвилею змиє. Іди посуд мити.
***
– Так дружина набридла! – скаржиться чоловік. – Жах, як втомився від неї!
– Вам потрібно поїхати до моря, відпочити, поплавати! – радить лікар.
– Ні, це не допоможе: вона прекрасно плаває.
***
– Скажіть, будь ласка, юначе, я на цій маршрутці до Привозу доїду?
– Мадам, навіщо вам цей Привоз?! Така гарна погода – їдьте на море!
***
На Чорному морі дівчина заходить в воду, пливе, і раптом її хтось з-під води щипає. Вона, зрозуміло, кричить голосно, на допомогу кличе. А їй з-під води так ласкаво кажуть:
– Не бійся, девушка, це ми, твої друзі, дельфіни.
***
Підглянув на морі таку ситуацію. Матуся тримає в воді дитину, який відчайдушно борсається і захоплено кричить: "Ура, я тягну маму на собі!", хмикнувши: "Ну та, ти мене тягнеш... Весь в батька!"
***
– Лікарю, я виграв морський круїз, але у мене морська хвороба. Що порадите?
– Перед відплиттям з'їжте тушкованих томатів і вінегрет.
– І що, допоможе?
– Ні, але на хвилях буде виглядати ефектно.
***
– Я сьогодні був на морі...
– Приїхав відпочивати?
– У мене застуда третій день... Мама зробила ванну гарячу, солі морської насипала. Я заліз, розслабився, і мама за дверима проходячи викрикнула: Холооодное піііво, креветки...
***
Жив-був старий у синього моря, зловив він золоту рибку і загадує бажання:
– Хочу, щоб у мене все було.
Та йому у відповідь:
– У тебе все було...
***
– Хочу на море.
– Навіщо?
– Я відчуваю, як воно хвилюється без мене.
***
– Цього року я відмінно провів відпустку!
– Ти був на морі?
– Ні, вдома. На море виїжджали дружина з тещею.
***
Розмова приятелів:
– У тебе так лице округлилося після відпустки у моря. Вас так добре годували?
– Ні, просто мені доводилося два рази в день надувати гумовий матрац.
***
Повний пляж народу. Вовочка підбігає до мами:
– Мамо! Я знову хочу в море!
– Скільки можна! Ти ж тільки що покакав!
***
Гарне море – Мертве море.
***
Вентилятор поставити над киплячим чайником, щоб дув в обличчя – це нагадає про літо. А вереск та крики дружини в цей момент нагадають про чайок і море...
***
Зустрічаються двоє друзів:
– Нумо проведімо відпустку біля моря. Візьмемо дружин і поїдемо. Або у тебе є краща пропозиція?
– Звичайно є! Поїдемо без дружин.
***
Одеса.
– Можна зняти що-небудь зовсім близько до моря і недорого?
– Є варіант. Я вам на буйку постелю.
***
– Чи можна купатися в цьому місці?
– Не раджу! У річці повно крокодилів.
– А там, де вона впадає в море?
– Там можна. У тому місці всіх крокодилів з'їли акули.
***
– Тато, а Тихий Океан дійсно тихий?
– Вовка, ти що, не можеш складніше питання поставити?!
– Гаразд... Тоді скажи, коли померло Мертве Море?
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