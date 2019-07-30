Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок

Літо триває й сезон літніх відпусток у розпалі. Щоб ваші спекотні дні минали легко й швидко – ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором провести це літо!

Кумедні приколи та жарти про море повеселять вас від душі! Тримайте порцію літнього гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

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***

– Мамочко, можна мені скупатися в морі?

– Ні в якому разі! Дивись які хвилі!

– Але ж тато купається!

– Йому можна, бо він застрахований.

***

Гість звертається до господаря готелю:

– Чи не могли б ви зменшити плату за номер?

– Що ви, з таким прекрасним видом на море!

– А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно?

***

– Милий, ти будеш мити посуд?

– Мила, знаєш морський закон? Хвилею змиє.

– Труп твій хвилею змиє. Іди посуд мити.

***

– Так дружина набридла! – скаржиться чоловік. – Жах, як втомився від неї!

– Вам потрібно поїхати до моря, відпочити, поплавати! – радить лікар.

– Ні, це не допоможе: вона прекрасно плаває.

***

– Скажіть, будь ласка, юначе, я на цій маршрутці до Привозу доїду?

– Мадам, навіщо вам цей Привоз?! Така гарна погода – їдьте на море!

***

На Чорному морі дівчина заходить в воду, пливе, і раптом її хтось з-під води щипає. Вона, зрозуміло, кричить голосно, на допомогу кличе. А їй з-під води так ласкаво кажуть:

– Не бійся, девушка, це ми, твої друзі, дельфіни.

***

Підглянув на морі таку ситуацію. Матуся тримає в воді дитину, який відчайдушно борсається і захоплено кричить: "Ура, я тягну маму на собі!", хмикнувши: "Ну та, ти мене тягнеш... Весь в батька!"

***

– Лікарю, я виграв морський круїз, але у мене морська хвороба. Що порадите?

– Перед відплиттям з'їжте тушкованих томатів і вінегрет.

– І що, допоможе?

– Ні, але на хвилях буде виглядати ефектно.

***

– Я сьогодні був на морі...

– Приїхав відпочивати?

– У мене застуда третій день... Мама зробила ванну гарячу, солі морської насипала. Я заліз, розслабився, і мама за дверима проходячи викрикнула: Холооодное піііво, креветки...

***

Жив-був старий у синього моря, зловив він золоту рибку і загадує бажання:

– Хочу, щоб у мене все було.

Та йому у відповідь:

– У тебе все було...

***

– Хочу на море.

– Навіщо?

– Я відчуваю, як воно хвилюється без мене.

***

– Цього року я відмінно провів відпустку!

– Ти був на морі?

– Ні, вдома. На море виїжджали дружина з тещею.

***

Розмова приятелів:

– У тебе так лице округлилося після відпустки у моря. Вас так добре годували?

– Ні, просто мені доводилося два рази в день надувати гумовий матрац.

***

Повний пляж народу. Вовочка підбігає до мами:

– Мамо! Я знову хочу в море!

– Скільки можна! Ти ж тільки що покакав!

***

Гарне море – Мертве море.

***

Вентилятор поставити над киплячим чайником, щоб дув в обличчя – це нагадає про літо. А вереск та крики дружини в цей момент нагадають про чайок і море...

***

Зустрічаються двоє друзів:

– Нумо проведімо відпустку біля моря. Візьмемо дружин і поїдемо. Або у тебе є краща пропозиція?

– Звичайно є! Поїдемо без дружин.

***

Одеса.

– Можна зняти що-небудь зовсім близько до моря і недорого?

– Є варіант. Я вам на буйку постелю.

***

– Чи можна купатися в цьому місці?

– Не раджу! У річці повно крокодилів.

– А там, де вона впадає в море?

– Там можна. У тому місці всіх крокодилів з'їли акули.

***

– Тато, а Тихий Океан дійсно тихий?

– Вовка, ти що, не можеш складніше питання поставити?!

– Гаразд... Тоді скажи, коли померло Мертве Море?

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