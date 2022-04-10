Мем з трунарями Coffin Dance продали за шалену суму: частину отримає українська армія

Пам'ятаєте нашумілий у всьому світі мем про носіїв трун з Гани? Так ось – українському рекламному агентству Zlodei Advertising вдалося продати вірусне відео за кругленьку суму, перетворивши його в NFT-токен.

На NFT-аукціоні пустили з молотка як NFT-токен мем Coffin Dance. Отримати за нього вдалося 327 ефірів – понад 1 мільйон доларів. Чверть суми відправлять на допомогу українським військовим.

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Так, 250 тисяч доларів від продажу перерахують у фонд Повернись живим, 500 тисяч доларів отримають самі герої вірусного відео. І ще 250 тисяч доларів рекламне агентство залишить собі.

Ми довго вели переговори – майже півтора року, їздили на зустріч із менеджером до Кенії. Останні кілька місяців активно працювали над концепцією, яку в результаті змінили через війну. Але результат вийшов справді крутим. Ми раді розділити цей успіх, далі більше, – розповіли автори токена Coffin Dance.

Coffin Dance стали мемом у мережі, коли на відео з носіями трун наклали композицію Vicetone & Tony Igy – Astronomia. Ролик часто асоціюють із пандемією COVID-19.

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