"Будь сильним, як ця шафа": дивом вцілілі меблі у розтрощеному домі підкорили Twitter

Київська область зазнала непоправних втрат через вторгнення російських окупантів. І навіть у ці похмурі часи українці не втрачають віру у перемогу та бачать хороші знаки у дрібницях, приміром, у вцілілій шафі у майже знищеному будинку на Київщині.

Селище Бородянка неподалік Бучі неможливо впізнати після атак російських військових. Тут не залишилось не зруйнованих споруд, а людей досі продовжують шукати під завалами. Важко уявити всі масштаби наслідків вторгнення росії на Київщині та в областях, де точаться важкі бої. Тож дивом уціліла кухонна шафа в одному з розгромлених будинків стала справжньою надією та мотивацією для користувачів Twitter.

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Після авіаудару від будівлі майже нічого не залишилось, але на кухні не постраждала одна-єдина шафа з посудом. Авторка кадрів закликала брати приклад з полиці, яка залишається стояти навіть після усього жаху.

Фото так зачепили користувачів мережі, що не довелось чекати на мотиваційні меми, тому і ми радимо вам "бути сильними, як ця кухонна шафа".

якщо шафка змогла, то й ми зможемо!



фото: Бородянка, Київська область, @agremantida pic.twitter.com/SCx7colhsh — київський тремпель імені Тараса Шевченка (@grekhov) April 7, 2022

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