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Мем з сестрами Олсен підкорив Reddit, і він змушує сумувати (фото)
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Популярні акторки Мері-Кейт та Ешлі Олсен "завірусились" в мережі через одне з недавніх фото. Впізнати кумирів 1990-х та 2000-х не так легко.
Мері-Кейт та Ешлі Олсен ще у дитинстві стали зірками, а фільми з ними отримали шалену популярність. Але дорослими розпрощались з кінематографом. Однак користувач з ніком iKilledMozart поділився на платформі Reddit фото знаменитостей з кумедним підписом "Сестри Олсен мають такий вигляд, наче одна знає, як ви помрете, а інша - коли".
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Допис швидко піднявся у тренди, зібравши понад 36 тисяч балів та більше як 500 коментарів за лічені години. І це не дивно, адже зараз дівчата, яким всього 34 роки, виглядають значно старшими та втомленішими. Більшість коментаторів не втримались від жартів, що все зійшлось, адже їхня молодша сестра Елізабет Олсен грає роль могутньої Багряної відьми у фільмах за коміксами Marvel. Але знайшлись і ті, хто щиро поспівчував раніше популярним сестрам.
"Знаю, що це, мабуть, роки жорстокого психологічного та сексуального поводження у Голлівуді, тому вони виглядають такими ельфійками. Але сподіваюсь, що вони щасливі", – відзначили коментатори.
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