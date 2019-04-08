MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака

Популярний співак MELOVIN представив нову двомовну пісню "Ты". Lyric Video на композицію, яка звучить українською та російською мовами, вийшло на YouTube-каналі артиста.

Український виконавець MELOVIN, який представляв Україну на 63-му пісенному конкурсі Євробачення у 2017 році, порадував своїх шанувальників новою композицією. Енергійна пісня "Ты" звучить двома мовами: українською та російською. Користувачі мережі уже оцінили трек свого кумира.

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Слухати онлайн пісню MELOVIN – Ты:

Текст і слова пісні "Ты"

Не пам'ятаю, коли ми були разом

Не пам'ятаю, чи ти хотіла бути

Не пам'ятаю, чи вже прийшла до мене ти, ні не ти

Не пам'ятаю, коли ти хотіла жити

Не пам'ятаю, як ти виривала квіти

І я вже не знаю, правда то чи може ні

Не пам'ятаю нічого, а ти...

Но ты мне ответишь

Словами, что сдавят грудь

Но ты понимаешь, что я не смогу уснуть

И сердце больное зависло у меня в груди

Ты все понимаешь, а тыыы...

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты многого не знаешь

Ты, ты, ты,ты, ты...эеэеэеэ

Ты, ты, ты все понимаешь

Ты, ты, ты меня не замечаешь

Ты, ты,ты, ты, ты...еэеэеээе (2х)

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