На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака
-
- 64
Популярний співак MELOVIN представив нову двомовну пісню "Ты". Lyric Video на композицію, яка звучить українською та російською мовами, вийшло на YouTube-каналі артиста.
Український виконавець MELOVIN, який представляв Україну на 63-му пісенному конкурсі Євробачення у 2017 році, порадував своїх шанувальників новою композицією. Енергійна пісня "Ты" звучить двома мовами: українською та російською. Користувачі мережі уже оцінили трек свого кумира.
І ще: Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
Слухати онлайн пісню MELOVIN – Ты:
Текст і слова пісні "Ты"
Не пам'ятаю, коли ми були разом
Не пам'ятаю, чи ти хотіла бути
Не пам'ятаю, чи вже прийшла до мене ти, ні не ти
Не пам'ятаю, коли ти хотіла жити
Не пам'ятаю, як ти виривала квіти
І я вже не знаю, правда то чи може ні
Не пам'ятаю нічого, а ти...
Но ты мне ответишь
Словами, что сдавят грудь
Но ты понимаешь, что я не смогу уснуть
И сердце больное зависло у меня в груди
Ты все понимаешь, а тыыы...
Ты, ты, ты все понимаешь
Ты, ты, ты многого не знаешь
Ты, ты, ты,ты, ты...эеэеэеэ
Ты, ты, ты все понимаешь
Ты, ты, ты меня не замечаешь
Ты, ты,ты, ты, ты...еэеэеээе (2х)
Слухайте також: YARMAK – Тут мій дім: нова потужна пісня і кліп на неї підкорює мережу
-
16:55Джон Сноу з Гри престолів станцював спокусливий стриптиз: відео
-
16:42Метро Києва відмовляється від жетонів: коли запрацюють зміни
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
16:13Стала відома ціна годинника-смартфона Nubia Alpha
-
16:04Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:52Черговий кінець світу: Нібіру знову може знищити Землю
-
15:31Складаний флагман Samsung показали на живому відео
-
15:21Ангел Victoria's Secret у білизні показала залаштунки зйомок: відео
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
14:53Трішки проспав: втомлений пес став зіркою мережі
-
14:33Гаряча українська телеведуча постала повністю оголеною на новому фото
-
14:17Як залежність від смартфона впливає на вагу
-
13:52Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:46Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків
-
13:31Тут спекотно: зірка реаліті-шоу показала форми у новій зйомці
-
13:11Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела
-
12:57Нідерландець здійснив найтривалішу подорож на електрокарі
-
12:41Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки
-
12:29Трон Наполеона продали на аукціоні за шалену суму
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
11:27MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака
-
11:16Фахівці назвали корисну кількість віджимань
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
07:31В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар
- 07 квітня
-
21:55Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок
-
19:20В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія
-
17:50Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
08:05Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
- 05 квітня
-
22:53Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу
-
21:05Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
14:00Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися
-
12:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини