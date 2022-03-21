Данилко опублікував кадри після нічного ракетного удару по Подільському районі Києва

Український шоумен Андрій Данилко активно висловлюється проти диктаторської політики Путіна, який розв'язав злочинну війну проти України.

Так, Андрій Данилко, який відомий за образом Вєрки Сердючки, на своїй сторінці в Instagram регулярно наочно демонструє наслідки "звільнення" та "денацифікації" України російською армією.

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На цей раз артист показав наслідки нічного ракетного удару, завданого окупантами. Рашисти вчергове цинічно обстріляли мирні квартали Києва. Данилко опублікував відео, зняте американським журналістом у Подільському районі української столиці.

15 хвилин від центру. Це божевілля. Це абсолютне шаленство, — каже голос за кадром.

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