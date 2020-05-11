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Меланія Трамп здивувала нарядом в стилі мілітарі

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Меланія Трамп - фото 1
Меланія Трамп / bazaar

Меланія Трамп вперше за час карантину та ізоляції з'явилася на публічному заході, супроводжуючи чоловіка, президента США Дональда Трампа.

У Рожевому саду Білого дому відбулася офіційна церемонія на честь Національного дня молитви. На заході з офіційною промовою виступили Дональд і Меланія Трамп.

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До слова, і президент США, і перша леді з'явилися на публіці без маски і рукавичок. Трамп з дружиною навіть трималися за руки. Перша леді Америки віддала перевагу сукні А-силуету пісочного відтінку без рукавів в стилі сафарі з накладними кишенями від Dior. Талію вона виділила тонким шкіряним чорним ремінцем. Свій образ Меланія доповнила туфлями на тонкій шпильці забарвлення від Christian Louboutin.

Макіяж і зачіска Меланії були традиційними для першої леді: виразні смокі-айсі акуратно укладене в крупні локони волосся, що відкриває обличчя.

Меланія Трамп здивувала нарядом в стилі мілітарі - фото 403369

Меланія Трамп здивувала нарядом в стилі мілітарі - фото 403370

Меланія Трамп здивувала нарядом в стилі мілітарі - фото 403371

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