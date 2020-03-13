Іванка Трамп вирушила на роботу у мініспідниці

Мережу вразили фото доньки президента США, на яких вона з'явилася в міні. Шанувальники у захваті від Іванки!

Так, в Instagram Іванки є фотографія, де вона зображена в короткому картатому пальті, світло-сірій мініспідниці, доповненій чорним гольфом. Завершили образ тонкі прозорі колготки і сірі замшеві човники на шпильці.

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Одягаючи цей наряд, Іванка не могла припустити, що цього разу вся увага шанувальників буде звернена не на одяг, а на її стрункі ноги.

Варто зазначити, що до того, як дочка Трампа обійняла посаду радника президента, вона доволі часто одягала міні. Згодом, працюючи в Білому домі, її образ кардинально змінився. У гардеробі Іванки стали з'являтися елегантні костюми та сукні, відповідні до офісного дрес-коду.

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