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Меланія Трамп вразила стильним образом на прийомі у королеви Єлизавети II

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Дональд та Меланія Трамп - фото 1
Дональд та Меланія Трамп / Getty

Дональд і Меланія Трамп відвідали урочистий прийом в Букінгемському палаці, який королева Єлизавета II влаштувала на честь 70-річчя НАТО.

Королева Єлизавета II зібрала в Букінгемському палаці лідерів держав членів НАТО, які прилетіли в Лондон на саміт з нагоди 70-річчя Північноатлантичного Альянсу.

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Перша леді США, як завжди, вибрала стильний образ. Вона з'явилася на вечері в яскраво-жовтому пальто-кейпі Valentino, до якого вона одягла гольф і туфлі-човники кольору фуксії. Яскраві кольори на прийом вибрала і Кейт Міддлтон. Вона з'явилася в зеленій сукні свого улюбленого бренду Emilia Wickstead.

Меланія Трамп вразила стильним образом на прийомі у королеви Єлизавети II - фото 372219

Меланія Трамп вразила стильним образом на прийомі у королеви Єлизавети II - фото 372220

Меланія Трамп вразила стильним образом на прийомі у королеви Єлизавети II - фото 372221

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Джерело: dailymail
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