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Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва

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Меланія Трамп - фото 1
Меланія Трамп / Twitetr

Меланія Трамп опублікувала в Twitter святкові кадри різдвяного декору Білого дому. Перша леді США показала, як в цьому році резиденція прикрашена до Різдвяних свят.

Цього року Білий дім декорований у білих і золотих тонах, а акцент в декораціях зроблений на патріотизмі. Так, стрічки ялинкових іграшок декоровані зірками і кольорами національного прапора.

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"Дух Америки сяє в Білому домі. Я рада поділитися цією прекрасною експозицією патріотизму з усіма, і я рада, що всі можуть відчути красу Різдвяного сезону", – написала перша леді.

Так, висота офіційної різдвяної ялинки резиденції президента США – 5,4 метра. Вона прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США. В їдальні Білого дому виставили зменшені копії пам'яток з усієї країни, включаючи Статую Свободи, міст Золоті Ворота, гору Рашмор, Аламо і Дзвін Свободи.

Сама Меланія Трамп постала на фото і відео повністю в білому, тим самим повторюючи оформлення інтер'єру.

Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва - фото 371811

Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва - фото 371812

Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва - фото 371813

Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва - фото 371814

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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