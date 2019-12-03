Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва

Меланія Трамп опублікувала в Twitter святкові кадри різдвяного декору Білого дому. Перша леді США показала, як в цьому році резиденція прикрашена до Різдвяних свят.

Цього року Білий дім декорований у білих і золотих тонах, а акцент в декораціях зроблений на патріотизмі. Так, стрічки ялинкових іграшок декоровані зірками і кольорами національного прапора.

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"Дух Америки сяє в Білому домі. Я рада поділитися цією прекрасною експозицією патріотизму з усіма, і я рада, що всі можуть відчути красу Різдвяного сезону", – написала перша леді.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

Так, висота офіційної різдвяної ялинки резиденції президента США – 5,4 метра. Вона прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США. В їдальні Білого дому виставили зменшені копії пам'яток з усієї країни, включаючи Статую Свободи, міст Золоті Ворота, гору Рашмор, Аламо і Дзвін Свободи.

Сама Меланія Трамп постала на фото і відео повністю в білому, тим самим повторюючи оформлення інтер'єру.

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