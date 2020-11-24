Меланія Трамп почала готуватися до Різдва в Білому домі: фото

Цьогоріч 50-річна Меланія Трамп і її 74-річний чоловік Дональд Трамп востаннє відзначать Різдво в Білому домі: уже в січні вони покинуть президентську резиденцію і туди в'їдуть новий обраний президент США Джо Байден і його дружина Джилл.

Сьогодні Дональд Трамп, який не визнав своєї поразки на виборах, вже почав процедуру передачі влади Джо Байдену.

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А от перша леді США наразі стурбована іншими справами. Вчора в Білий дім за традицією привезли велику різдвяну ялину, яка буде встановлена ​​в Блакитній кімнаті.

Перша леді США вийшла привітати карету, запряжену кіньми, на якій і було доставлено святкове дерево. На публіці Меланія Трамп з'явилася у світло-сірому oversize-пальто від Balenciaga в смужку і замшевих чорних чоботях на високих підборах. Президент США їй цього разу компанію не склав, очевидно, що настрій у нього зараз не святковий, та й шлюб пари, за чутками, тріщить по швах.

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