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Дональд Трамп витратив 70 тисяч доларів на укладку

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / Getty

За рік американський президент Дональд Трамп витратив на укладку кругленьку суму. Офіційно ці гроші списали на бізнес-витрати.

Конгресвумен Олександрія Окас-Кортес нагадала своїм підписникам у Twitter, що минулого року республіканці зацькували її за те, що вона посміла у власний день народження витратити на перукаря 250 доларів зі своєї кишені.

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Вона зазначила, що жінки-політики, яких часто висміюють за бажання мати гарний вигляд, витрачають на одяг і макіяж особисті гроші, а Трамп скористався грошима платників податків. Так, глава США витратив 70 тисяч доларів, на те, аби його волосся мало презентабельний вигляд.

Дональд Трамп витратив 70 тисяч доларів на укладку - фото 428066

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