Дональд Трамп витратив 70 тисяч доларів на укладку

За рік американський президент Дональд Трамп витратив на укладку кругленьку суму. Офіційно ці гроші списали на бізнес-витрати.

Конгресвумен Олександрія Окас-Кортес нагадала своїм підписникам у Twitter, що минулого року республіканці зацькували її за те, що вона посміла у власний день народження витратити на перукаря 250 доларів зі своєї кишені.

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Last year Republicans blasted a firehose of hatred + vitriol my way because I treated myself to a $250 cut & lowlights on my birthday.



Where’s the criticism of their idol spending $70k on hairstyling?



Oh, it’s nowhere because they’re spineless, misogynistic hypocrites? Got it. https://t.co/xCQGwW7EK5 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 28, 2020

Вона зазначила, що жінки-політики, яких часто висміюють за бажання мати гарний вигляд, витрачають на одяг і макіяж особисті гроші, а Трамп скористався грошима платників податків. Так, глава США витратив 70 тисяч доларів, на те, аби його волосся мало презентабельний вигляд.

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