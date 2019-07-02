У ДСНС оголосили важливе попередження про погоду

Рятувальники попередили про різку зміну погодних умов в кількох областях країни, а також їх наслідки. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 2 липня, у вівторок, погіршаться погодні умови в окремих регіонах.

Детальніше: Погода в Україні 2 липня: у північних областях очікуються грози

"Вдень 2 липня в Україні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях подекуди значні дощі, град та шквали 25-30 м/с", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у період з 2 до 5 липня по всій Україні, окрім півночі та заходу, оголошено надзвичайну небезпеку пожеж найвищого класу.

Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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