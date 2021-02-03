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Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео

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Mercedes-Benz G-Class розмалювали вручну - фото 1
Mercedes-Benz G-Class розмалювали вручну

Кузов Mercedes-Benz G-Class вкотре став "полотном" для художників. Марія і Хакобо Анхелес з Мексики перетворили позашляховик на мобільний зразок місцевої культури, розмалювавши його кузов химерними візерунками. Відео з процесом створення з'явилося на YouTube-каналі німецької марки.

Для позашляховика сім'я Анхелес придумала ліврею за мотивами традиційних візерунків сапотеків, цивілізації доколумбової епохи, яка мешкала на території сучасного мексиканського штату Оахака у районі перешийка Теуантепек. Художники заробляють на життя продажем алебріхе (alebrije) – традиційних іграшок у вигляді яскраво розфарбованих фантастичних звірів.

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Різнокольоровими орнаментами з безліччю дрібних деталей покрили майже весь кузов Mercedes-Benz G-Class: дах, віконні стійки, бампери та колісні арки. "Голими" залишилися лише пороги та бічні дзеркала.

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446126
Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446124
Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446122

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446117

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446118

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446119

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446120

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446121

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446123

Мексиканці вручну розмалювали Mercedes-Benz G-Class: круті фото та відео - фото 446125

Нашою метою було перенести силу алебріхе на G-Class. У результаті у нас вийшов зовсім інший позашляховик – Alebri-G, – зазначив Хакобо.

Mercedes-Benz G-Class не вперше покривають тематичними візерунками з подачі Daimler. У грудні минулого року Mercedes-Benz представив різдвяні версії AMG GT і "Гелендваген" у "потворних светрах", а раніше позашляховик перетворили на арт-об'єкт, концепт якого розробив художній керівник модного будинку Louis Vuitton.

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Джерело: Motor
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