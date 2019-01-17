Мейвезер привітав Роналду із першим трофеєм у Ювентусі

В аравійській Джидді відбувся матч за Суперкубок Італії, у якому "Ювентус" переміг "Мілан" з рахунком 1:0 завдяки голу Кріштіану Роналду на 61-й хвилині.

До цього поєдинку в "Ювентуса" і "Мілана" було по сім Суперкубків Італії, тож це додавало матчу особливої родзинки. Таким чином, "Стара Синьйора" виграла свій восьмий рекордний Суперкубок Італії. Для Кріштіану Роналду це перший трофей у футболці туринської команди.

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41-річний американський боксер Флойд Мейвезер став гостем роздягальні туринського "Ювентуса" після матчу за Суперкубок Італії. Непереможений американець привітав зірок "Старої Синьйори" з першим кубком у 2019 році.

Мейвезер привітав Роналду із першим трофеєм у Ювентусі

Мейвезер привітав Роналду із першим трофеєм у Ювентусі

Мейвезер привітав Роналду із першим трофеєм у Ювентусі

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