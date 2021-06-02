Мейр з Істтауна: який кадр Кейт Вінслет категорично заборонила вирізати

Кейт Вінслет заборонила режисерові Крейгу Зобель вирізати непривабливий кадр постільної сцени з її участю в картині "Мейр з Істтауна". У серіалі вона зіграла детектива, чиє особисте життя руйнується під час чергового розслідування.

Камера захопила її в такому ракурсі, що її живіт здався занадто опуклим. Про це актриса розповіла в інтерв'ю The New York Times.

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У бесіді з колумністом видання Морін Дауд актриса висловилася проти нереалістичного зображення жіночого тіла у серіалах і кіно. Вона також засудила надмірну кількість ретуші на рекламних постерах. Зокрема, Вінслет розповіла, що двічі просила переробити афішу шоу HBO, тому що вона, на її думку, була занадто відфотошоплена.

"Хлопці, я знаю, скільки зморшок у мене під очима, будь ласка, поверніть їх всі назад", – згадала вона, як відреагувала на переконання авторів плаката залишити "виправлений" варіант.

Дивіться онлайн трейлер серіалу "Мейр з Істтауна":

Що стосується героїні в "Мейр з Істтауна", то актриса вважає її "повноцінною, недосконалою жінкою з тілом та обличчям, які виглядають відповідно до її віку". При цьому зірка "Титаніка" заявила, що особисто їй залишилося недовго оголюватися перед камерою.

"Мені просто не дуже комфортно це робити. І справа навіть не у віці. Ось-ось настане момент, коли люди почнуть говорити: "О, вона знову за своє", – пояснила вона.

А ви вже бачили серіал "Мейр з Істтауна" з Кейт Вінслет? Гарантуємо, що вам надзвичайно сподобається.

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